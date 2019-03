Rompa mag voor leerlooierij noodzakelijke, giftige stof blijven gebruiken

LICHTENVOORDE - Leerlooierij Rompa in Lichtenvoorde mag voorlopig een giftige stof blijven gebruiken die noodzakelijk is om leer te bewerken. In ruil stopt Rompa, beter bekend als het voormalige Hulshof, met het gebruik en opslag van een giftige anti-schimmelstof, die dodelijk is bij inademing.

Dat is het gevolg van afspraken die zijn gemaakt bij een spoedprocedure bij de Raad van State. Rompa-directeur Toine de Bie noemde daar het gebruik van de giftige stof voor het looien van leer noodzakelijk voor het productieproces van het bedrijf. ,,Als we die stof niet meer mogen gebruiken gaan we failliet.’’

Veiligheidsmaatregelen

Rompa mocht de stof alléén blijven gebruiken nadat De Bie had toegezegd met een onderzoeksrapport te komen, waarin wordt aangetoond dat het bedrijf voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om ernstige ongelukken met de chemicaliën te voorkomen.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre krijgen twee weken de tijd om dat rapport te beoordelen. Op basis daarvan moeten B en W beslissen of de opgestarte bestuursdwangprocedure doorgaat. Om die procedure draaide de hele zaak bij de Raad van State. In het kort komt die erop neer dat Oost Gelre eist dat Rompa aantoont dat opslag en gebruik van de chemische stoffen, aan alle Europese en landelijke veiligheidseisen voldoet. Het bedrijf moet dicht zolang dat niet is gebeurd.

Te lang gewacht

De gemeente liet daar onlangs nog 12.000 liter van een giftige stof afvoeren, omdat in de vergunning stond dat slechts 350 liter mocht opgeslagen worden. Maar tijdens de zitting werd duidelijk dat de stokoude vergunning (uit 2002) niet de praktijk dekt. De Raad van State vond dat Rompa veel te lang gewacht heeft om een nieuwe vergunning aan te vragen, maar tegelijk dat de gemeente er nu veel te hard in gaat, terwijl een groot aantal chemicaliën al jaren worden gebruikt zonder dat daar ooit een punt van is gemaakt.

Na uren onderhandelen spraken Rompa en Oost Gelre af om weer met elkaar te gaan praten over een nieuwe vergunning. Rompa had de aanvraag eerder ingetrokken na een discussie over de stankoverlast voor omwonenden. Directeur De Bie noemde dat tijdens de zitting ‘een grote fout’. ,,Wij hadden gehoopt met het intrekken van de aanvraag de gemeente weer aan tafel te krijgen, maar het tegenovergestelde gebeurde’’, zei hij.