Ron is dolblij dat hij armband van overleden moeder terug heeft: ‘Zo fijn dat er nog eerlijke mensen zijn’

Zijn moeder is bijna twee jaar geleden op 60-jarige leeftijd overleden aan een herseninfarct. ,,Heel plotseling. Terwijl haar nooit wat mankeerde", vertelt Buitink. Omdat zij haar lichaam ter beschikking had gesteld aan de wetenschap is er geen graf of urn na haar overlijden. ,,Daarom is die armband mij ook zo dierbaar als aandenken. Ik heb hem in maart op mijn verjaardag gekregen van mijn zusje.” Zij had de vingerafdruk gekregen van de medische faculteit waar het lichaam naar toe is gegaan.