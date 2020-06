Ronan (12) mag niet meer magneetvissen na vinden van bom: ‘Waar moet ik nu naartoe?’

Alterna­tief Open Tuinenweek­end Groei & Bloei maand later bij 16 tuinen in Berkelland en Haaksber­gen

13:05 EIBERGEN/HAAKSBERGEN - Het landelijke Open Tuinen Weekend van Groei & Bloei is afgeblazen in verband met de coronacrisis. Bij een aantal tuineigenaren van de afdeling Berkelland-Haaksbergen e.o. begon het echter toch te kriebelen. En dus… komt er een herkansing, een maand later, in het weekend van zaterdag 18/zondag 19 juli.