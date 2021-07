Rondweg Ruurlo dicht na botsing tussen vrachtwagen en twee personenauto’s

Overijssel en Gelderland kleuren donkerrood op Europese corona­kaart: welke gevolgen heeft dit?

22 juli Overijssel en Gelderland kleuren sinds vandaag donkerrood op de kaart van coronagevallen in Europa. Ook vijf andere provincies in Nederland hebben nu de slechtst mogelijke kleur. Het betekent dat er bijzonder veel mensen positief zijn getest in de afgelopen twee weken. Wat voor gevolgen gaat dit hebben voor onze provincies? Vijf vragen.