Röntgenlaborant Moniek maakt alles onspectaculair: ‘Soms móet ik patiënten even aanraken’

Vandaag bezocht ik het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en kwam ik erachter dat dit ook voor een klein ziekenhuis geldt: het blijkt geen fabriek te zijn en de patiënt geen nummer. Het is een plek waar het minder opvalt dat je een buitenstaander bent. Althans voor even.



Bij de ingang trof ik röntgenlaborant Moniek Hahné en ze keek me aan alsof ze me al heel lang verwachtte. Het was haar vrije dag maar ze had snel haar werkkleding aangetrokken, om zich van de patiënten of bezoekers te onderscheiden.



,,In een groot ziekenhuis is iedereen verantwoordelijk voor een klein onderdeel van het geheel. Het voordeel van het SKB is dat je van heel veel iets weet”, zei Hahné. ,,We doen alles met dertig mensen op de röntgenafdeling, die breed inzetbaar zijn.”