Rood voor Rood: sloopregeling maakt weg vrij voor nieuwe woningen op het platteland van Berkelland

In Berkelland komen tot 2030 zeker 300.000 vierkante meter aan stallen en schuren leeg te staan omdat agrarische bedrijven ermee stoppen. Blijven ze leeg en ongebruikt, is dat niet goed voor de leefbaarheid op het platteland. Het landschap verpaupert, oude asbestdaken zijn een gezondheidsrisico en de veiligheid komt in het geding wanneer criminelen leegstaande agrarische gebouwen gebruiken als drugspanden.

Sloop en nieuwbouw

De gemeente wil dat deze panden zoveel mogelijk worden gesloopt of een andere bestemming krijgen. Om sloop te stimuleren, is een nieuwe Rood voor Rood-regeling in de maak. Op bestaande boerenerven mogen straks nieuwe woningen worden gebouwd, mits tegelijk oude gebouwen verdwijnen. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten, zegt wethouder Maikel van der Neut (CDA). „We ruimen gebouwen op die we niet meer willen zien. Tegelijk bieden we kinderen, andere familieleden of goede kennissen van de eigenaar de mogelijkheid om op het boerenerf te wonen.”

1000 vierkante meter

Per nieuwe woning moet 1000 vierkante meter aan oude stallen of schuren worden gesloopt, waarvan minimaal 600 vierkante meter op het erf waar de nieuwe woning komt te staan. 400 vierkante meter mag ook op een andere locatie in het buitengebied van Berkelland worden afgebroken. In totaal kunnen op een erf maximaal twee nieuwe woningen worden gebouwd. In dat geval moeten 2000 vierkante meter aan oude gebouwen verdwijnen.

Geen nieuwe erven

De nieuwe woningen mogen alleen op bestaande boerenerven worden gebouwd waar al iemand woont, benadrukt Van der Neut. „Er moet al een woonhuis of een boerderij staan. Voor solitaire schuren geldt de nieuwe regeling niet. Het is niet de bedoeling dat in het buitengebied allemaal nieuwe erven ontstaan.”

Maximaal vier woningen op een erf

Op een boerenerf kunnen in totaal vier woningen staan, wanneer de eigenaar maximaal gebruik maakt van de sloopregeling en bovendien de bestaande woning gesplitst wordt. Dat schept woonruimte op het platteland. Deze is gewild bij Berkellandse starters en gezinnen die graag buitenaf willen wonen, en bij mensen van elders die op zoek zijn naar rust en ruimte. Met het oog op de vergrijzende samenleving gaat het om meer, zegt Van der Neut. „Als mensen bij elkaar wonen, dan kijken ze ook naar elkaar om. Je onderhoudt samen het erf en zorgt voor elkaar. Zo vullen wonen en zorg elkaar aan.”

Quote Dit is echt een kans voor de lokale mensen Maikel van der Neut, wethouder Berkelland

Voor elk erf dat voor de regeling in aanmerking komt, sluit de gemeente een overeenkomst met de eigenaar en de nieuwe bewoners. „We willen niet dat projectontwikkelaars boerenerven opkopen, of dat er een handel in kavels ontstaat”, zegt Van der Neut. Uit ervaringen met soortgelijke projecten elders in het land blijkt dat de nieuwe woningen in 80 procent van de gevallen worden gebouwd door de eigen kinderen, familieleden of goede kennissen, aldus de wethouder. „Dit is echt een kans voor de lokale mensen.”

Het ontwerp van het nieuwe beleid wordt vanaf 11 november ter inzage gelegd, zodat inwoners op de plannen kunnen reageren. De gemeenteraad neemt naar verwachting in februari 2022 een besluit. Als de raad akkoord is, kunnen aanvragen voor Rood voor Rood worden ingediend.