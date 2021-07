‘Roofkunst’ markeert plek van historische landjepik op grens Holterhoek-Rekken

Bieb Zutphen wil Broederen­kerk verruilen voor Hanzehof: petitie tegen vertrek honderden keren getekend

9 juli De bibliotheek in de monumentale Broederenkerk in Zutphen moet op termijn verhuizen naar de Hanzehof. Dat willen de bieb en het gemeentebestuur volgens de plannen in de nieuwe cultuurnota. Dit mag niet gebeuren, zeggen Zutphenaren Miel de Rooy en Gijs Müller. Vandaar dat ze een online petitie zijn gestart. Die is al ruim vierhonderd keer ondertekend. Ook GroenLinks Zutphen wil voorkomen dat de bibliotheek verplaatst wordt.