Rooms-katholieke kerk Joppe viert feest

De 150-jarige geloofsgemeenschap in Joppe is bezig met geld in te zamelen voor een bouwproject voor arme mensen in Mexico Stad. Dat project is gekozen, omdat een vroegere Joppenaar, pater John Auping, betrokken is bij die klus. De pater komt op 9 september hoogstpersoonlijk de cheque in ontvangst nemen in Joppe. Op die zondag is er een feestelijke viering waarmee het jubileumjaar wordt afgesloten.