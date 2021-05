Rosemarie zou nu 81-jarige vrouw zijn geweest, maar werd niet ouder dan 4. In Eibergen houden ze haar in ere

EIBERGEN - De steen op het grafje van de in mei 1944 op 4-jarige leeftijd in Eibergen verongelukte Rosemarie Goldenburg is vernieuwd. Een crowdfundingactie leverde geld op, waarmee de gehavende steen van het Duitse meisje kon worden vervangen. Wit is zwart en zwart is wit geworden.

Je kunt haar in zekere zin een oorlogsslachtoffer noemen. In ieder geval kwam ze om het leven tijdens WOII. Rosermarie's vader was als Duitse officier in Eibergen gedetacheerd. Zijn 4-jarige dochtertje klom samen met een 5-jarig jongetje op 23 mei 1944 op de dissel van een stilstaande kar met takkenbossen nabij de Berkelbrug op de Needseweg. Toen de combinatie opnieuw in beweging kwam, vielen de kinderen eraf en kwam Rosemarie onder een wagenwiel terecht. Ze overleed ter plekke.

Eibergse ontfermde zich over grafje

Haar ouders begroeven haar op de begraafplaats net buiten Eibergen. In de naoorlogse periode was het bezoeken van het graf een probleem. Riki Kuiperij ontfermde zich over de verzorging van het graf van haar leeftijdsgenootje. Zij zocht de Goldenburgs eens op in Essen, maar de contacten verwaterden. Inmiddels zorgt zoon Wilco als volgende generatie voor het graf.

Facebook-pagina

Zij hebben het initiatief genomen het graf in ere te herstellen, toen de grafsteen in het ongerede raakte. Dat gebeurde via een crowdfunding-initiatief, onder andere via een Facebook-pagina met de naam van het verongelukte meisje. Lokaal werden ook anderen geraakt door het verhaal, en droegen financieel bij om de grafsteen te vernieuwen.

Volledig scherm De oude grafsteen werd de laatste jaren met kabels bij elkaar gehouden. © Peter Zandee