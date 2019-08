Rotklimaat

De temperatuurrecords van vorige week op de Brabantse zandgrond hadden ook in de Achterhoek gevestigd kunnen worden en inofficieel kan dit ook best zo zijn. Qua zandgrond is er tussen beide gebieden weinig verschil. De droogte zou hier weleens erger kunnen zijn. Naar eigen waarneming dus niet accuraat, want niet gemeten. Maar dat de droogte in de Achterhoek problematisch is, kan iedereen zien die ogen heeft - en oren om te horen wat boeren zeggen die de handen niet meer uit hun haar krijgen.