‘Rotte kies’ aan Meddosestraat in Winterswijk wordt gesloopt en maakt plaats voor 14 appartementen

Hoe zit het nou met dat Achterhoek­se test-festival? Vijf vragen en antwoorden

16 april LICHTENVOORDE - Het Startschotgala op het Zwarte Cross-terrein in Lichtenvoorde op 1 mei wordt het grootste feest in meer dan een jaar tijd. 10.000 mensen gaan feesten alsof corona niet bestaat. Het is een proefevenement van de Feestfabriek in samenwerking met Fieldlab, dat onderzoekt hoe evenementen veilig en verantwoord kunnen ondanks de coronapandemie.