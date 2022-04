Routineklus bij Ettens crematorium gaat fout: personeel moet pand verlaten

VIDEO | UPDATE Uitslaande brand verwoest boerderij Vorden

Een uitslaande brand heeft zondagavond een boerderij in Vorden in de as gelegd. Op de zolder van een leegstaande woning aan de Lindeseweg woedde zondagavond een grote brand. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de woning aanwezig.

