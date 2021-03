Roy startte nieuw streetfoodcafé, maar toen kwam corona: ‘Ik heb mezelf drie jaar de tijd gegeven’

aflevering 1WINTERSWIJK - Jonge ondernemer Roy Heesen (30) had vorig jaar februari net zijn handtekening gezet voor zijn nieuwe eetcafé Las Fritas in Winterswijk, toen in maart de coronacrisis uitbrak en de horeca op slot ging. ,,Alleen in de zomer kon ik drie maanden open.”

Het leek zo mooi. De horeca in het hart van Winterswijk draait al jaren als een tierelier, dankzij toeristen, het gratis parkeren en de vele Duitsers die komen winkelen. ,,Wij wilden met een heel nieuw concept beginnen: het streetfoodcafé. Dachten dat de Duitsers daar ook wel voor in waren", vertelt Roy Heesen. Hij stond met zijn Las Fritas foodtruck al op veel Duitse festivals en dat was een groot succes.

Maar toen gooide corona roet in het eten. Roy Heesen is er de man niet naar om bij de pakken neer te zitten. ,,Vorig jaar was ik wel zenuwachtig of ik het allemaal zou redden, hoor. Nu zit ik in de fase dat ik het allemaal gelaten afwacht. Eind deze maand word ik voor het eerst vader. Dus heel eerlijk gezegd, hoop ik voor mezelf dat we pas in april open mogen. Maar goed, als het eerder mag, gaan we daar natuurlijk wel voor.”

Ze zijn het helemaal zat en willen zo snel mogelijk weer open. Winkel- en horecaondernemers hebben het zwaar en kunnen niet wachten tot ze weer aan het werk mogen. De Gelderlander volgt het komend jaar negen ondernemers op de Markt in Winterswijk.

Hokje

De formule van Las Fritas is lastig in een hokje te plaatsen. ,,Vergeleken met een snackbar zijn we duur, maar vergeleken met een restaurant zijn we weer goedkoop", zegt Heesen, die de zaak samen runt met zijn vriendin Anouk Stroes. Met statafels, een loungehoek en een muziekpodium is Las Fritas geen doorsnee-restaurant, maar meer een hip eetcafé. ,,Ik denk dat we na corona wel even tijd nodig hebben om op te starten. Want het zal moeilijk worden om dit concept op dat moment aan de man te brengen. Na corona grijpt toch iedereen eerst terug op oude vertrouwde formules.”

Het opengaan baart hem sowieso zorgen. Grootste probleem is om aan voldoende personeel te komen. In de loop van het jaar zijn werknemers weggegaan, omdat er te weinig te doen is. Onlangs zelfs de kok. ,,Ik geef ze geen ongelijk, maar ik zit wel met een personeelsprobleem als we straks weer open mogen. Vooral een kok heb ik dringend nodig. Ik doe het nu zelf. We draaien van woensdag tot en moet zondag vier uur op een dag voor de bezorgservice. Er staan dan twee mensen in de keuken en aan de bar nog iemand voor het afhalen en afrekenen. Daarnaast zijn er twee mensen aan het bezorgen.”

,,Nee, die bezorgservice is lang niet genoeg om de vaste lasten van te betalen”, erkent hij. De verhuurder van zijn pand, een Groningse vastgoedbeheerder, wil niets van de prijs afdoen. Hij overweegt juridische stappen tegen zijn verhuurder, op basis van eerdere uitspraken waarbij verhuurders tot huurverlaging werden gedwongen. Omdat Las Fritas nog geen omzet van voorgaande jaren kon laten zien, kan Heesen geen beroep doen op een tegemoetkoming van het Rijk. Wel heeft hij uitstel van loonbelasting gekregen. ,,Alleen uitstel, hé. Dat moet ik wel binnen drie jaar terugbetalen.”

Hovenier

Van oorsprong is Roy Heesen geen horecaondernemer, maar hovenier. Bovendien is hij organisator van evenementen. Zo organiseerde hij negen keer het Vuurfestival in Meddo, het Oktoberfest in Winterswijk en meerdere foodfestivals in Oost-Nederland en net over grens in Duitsland. Komende zomer heeft hij alweer een nieuw evenement op touw gezet samen met koffiebar Gusto: ‘Heel Winterswijk zingt Hollands’. Als het door kan gaan tenminste.

Zijn foodtruck Las Fritas die op de festivals altijd goede zaken deed, wilde hij in een vaste vorm gieten, oftewel in een vaste zaak. Hij startte de zaak aan de Markt samen met ondernemer Jeroen Schreurs, die zich steeds meer heeft teruggetrokken. ,,De formule van Las Fritas hebben we van een onderneemster uit Noord-Holland, aan wie ik nog een klein franchisebedrag betaal.”

,,Eigenlijk is dit wel een moeilijk pand aan de Markt", erkent Heesen. ,,Net een beetje buiten de loop. Met de weekmarkt hebben we wel meer aanloop. Daarom is die drie-eenheid hier in Winterswijk van horeca, markt en winkeliers voor mij van groot belang. Als nu ook nog het verkeer van de Markt wordt geweerd, ben ik helemaal tevreden.” Zijn terras wordt doorsneden door een weg die de Markt in tweeën hakt. Over het autoluw maken van de markt wordt nu volop gediscussieerd bij het opstellen van het centrumplan.

,,Ik heb mezelf drie jaar de tijd gegeven. Dan hoop ik een goed lopende zaak te hebben en mogelijk ergens anders in de Achterhoek nog twee vaste zaken van Las Fritas te kunnen openen.”