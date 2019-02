Rudi hoorde na zeven jaar dat hij was veroordeeld. En nu is het wéér lang stil

Hij viel zo ongeveer van zijn stoel van verbazing toen hij december 2017 een aangetekende brief bezorgd kreeg. Die kreeg hij sowieso al nooit, maar het was vooral de inhoud die hem steil achterover deed vallen.



Hij is veroordeeld tot een boete van 500 euro en een voorwaardelijke rijontzegging voor een ‘doorrijding na aanrijding’ in... 2010. Dat was door de politierechter in Zutphen in 2011 bepaald. Zonder dat Van Dulmen er iets van wist.