Ruim 10.000 coronaprikken met AstraZeneca-vaccin in de Achterhoek vanaf deze week weer gezet

Bronkhor­ster Molen heeft wind stevig mee in coronatijd: ‘Onze omzet is bijna verdubbeld’

19 maart Waar veel andere ondernemers en bedrijven na een jaar corona zuchtend de trieste balans opmaken, wrijven ze zich bij de Bronkhorster Molen vergenoegd in de handen. Daar hebben ze juist een absoluut topjaar achter de rug. Er werd in de monumentale molen in het buitengebied van Steenderen nog nooit zoveel verkocht als nu, in coronatijd.