Ruim 12.000 bezoekers voor Da Vinci in DRU

ULFT De Da Vinci tentoonstelling in het CIVON Innovatiecentrum op het DRU Industriepark in UIft heeft in twee manden tijd meer dan 12.000 bezoekers getrokken. ,,Een fantastisch getal’’, zegt John Haverdil van het projectbureau van Leonardo da Vinci Innovation.

De expositie reist sinds 2017 door grote steden in Europa en daarbuiten. De nadruk in de expo ligt op het werk van Da Vinci als uitvinder. Verder is er een tijdlijn over leven en werk van de beroemde Italiaan en hangen er reproducties van zijn bekendste kunstwerken. Hart van de expositie zijn de tientallen uit hout gereconstrueerde schaalmodellen van zijn uitvindingen.

Zoiets kan gewoon in Ulft

Volgens Haverdil is met het grote bezoekersaantal bewezen dat er in de toekomst meer van dergelijke evenementen kunnen worden gehouden. ,,Natuurlijk, dit was een bijzondere expositie omdat iedereen wel wat kent van Da Vinci. We hebben bijgehouden waar alle bezoekers vandaan komen en dan blijkt dat er heel veel mensen van buiten de Achterhoek komen. Ook uit Duitsland en uit de Randstad. Daarmee is wel bewezen dat zoiets gewoon kan in Ulft. Dat mensen het wel weten te vinden.’’ Bij de 12.000 bezoekers zijn nog niet de vele schoolgroepen opgeteld die de expositie bezochten.

Ook vrijwilligers enthousiast