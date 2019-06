Ruim 150 mensen in deze regio wonen tegen hun zin in een huis van steen: ‘Voelen ons opgesloten’

Voor de deur staat een kleine vrachtauto met felgele cabine. J. Pfeifer, Entsorgung von Altmetall, meldt het opschrift. Geregeld ziet eigenaar Johannes Pfeifer (26) voorbijgangers ernaar kijken. Naar het voertuig waarmee hij oud ijzer ophaalt, naar wat er onder het zwarte doek in de bak ligt, naar het beetje koper en de autobanden in de voortuin. Bij geen enkel ander huis in de buurt kijken passanten zoals bij hen, meent hij. Hij heeft erop gelet. Ze rijden, en letten op de weg, tot ze langs zijn vrachtwagentje komen. Dan draaien ze hun hoofd.



Johannes en zijn vrouw Alie Bakker (30) - ‘We zijn niet getrouwd, maar zo zien we het in onze cultuur wel’ – zijn opgegroeid op een woonwagenkamp. Hij in Groenlo, zij in Doetinchem. Het liefst waren ze er gebleven, maar er was geen woonwagenstandplaats vrij: Groenlo heeft er maar drie en die zijn allemaal bezet. En dus wonen ze nu - tegen hun zin - al drie jaar in een gewone woning in die plaats, met hun kinderen Luciano (8), Djairo (3) en Lorena (1).



Ze hebben geprobeerd het huis eigen te maken. Aan de muur hangen grote portretten van hun kroost, de inrichting is naar hun smaak. Veel zwart en wit, maar zonder barokke bankjes en porselein. „Mijn ouders hebben dat nog wel”, zegt Alie. „Maar smaken verschillen.”