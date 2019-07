Ruim 300 honden plonzen met hun baasje in het Varsseveldse Van Pallandtbad

Het Varsseveldse binnenbad sluit in de zomermaanden de deuren. Voordat het water uit het zwembad gaat en het bad wordt schoongemaakt, mogen honden er een duik nemen.



Speciaal voor de gelegenheid is er een hondenduikplank geplaatst in het bad. Vanwege de grote belangstelling voor de hondenplons gaan de wedstrijden die zaterdagmiddag gepland waren niet door. ,,Simpelweg omdat het te druk was in het zwembad”, zegt locatiemanager Mick Hermsen. ,,Het zou niet verantwoord zijn om de honden met hun baasjes banen te laten zwemmen.”