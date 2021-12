Ruim duizend kerstboxen afgehaald bij Kerst drive-thru in Vragender: ‘Op een andere manier gasgeven’

Video Kerst vieren in de camper, diep in Twente: Betsie en Wim uit Vaassen doen het gewoon

Terwijl de meeste mensen met de kerstdagen bij de kerstboom zitten, de kalkoen in de oven suddert, de kinderen verveeld op de bank de 53-ste kerstfilm kijken, zijn er ook mensen die het heel anders aanpakken. Zoals Betsie en Wim Esmeijer-Hoek uit Vaassen. Zij vieren kerst in hun camper, en doen dat diep in het verre Twente, op camperplaats Skop’nboer in Overdinkel. Dat is eigenlijk al bijna Duitsland.

