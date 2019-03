Ruim een miljoen besparing als honderd mensen aan het werk gaan

,,Vermenigvuldig dat met de honderd mensen die we naar werk willen begeleiden en dan kom je op die besparing uit’’, zegt verantwoordelijk wethouder Peter van de Wardt. ,,Maar om dat geld gaat het mij niet. Ik vind het belangrijker dat mensen weer in een arbeidsproces komen en daarmee in een ritme. Bovendien is het goed voor hun gezondheid, zowel fysiek als mentaal.’’ De manier waarop Oude IJsselstreek de langdurig werklozen weer aan de slag wil krijgen is anders dan de huidige aanpak. Die gaat uit van het werkverleden van een werkzoekende, dus op basis van ervaring die op papier staat. Van de Wardt: ,,We gaan juist veel meer kijken naar welk werk iemand wíl gaan doen en daar een bedrijf bij zoeken. Die bedrijven zijn er, ik bezoek ze regelmatig. Deze bedrijven zoeken personeel en willen ook in mensen investeren met een opleiding en begeleiding.’’

Experiment

Het project in Oude IJsselstreek is een experiment en start in mei. In eerste instantie is de inzet om 100 mensen naar werk te begeleiden. Volgens Van de Wardt kan dit ook voor tien tot vijftien uur in de week zijn, of vrijwilligerswerk. ,,Het zijn mensen die vaak al jaren werkloos zijn. Het is van belang om hen weer in een werkritme te krijgen’’, zegt de wethouder.