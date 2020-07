Ruim honderd boeren protesteren bij distributiecentra in Groenlo en Haaksbergen

GROENLO - Ongeveer honderd boeren hebben zich zondagavond verzameld bij het distributiecentrum van de Aldi in Groenlo. Tientallen tractoren reden vanuit de gemeente Berkelland richting het pand op industriecentrum De Laarberg. Er heerst een gemoedelijke sfeer. Een gedeelte reed daarna door naar het distributiecentrum van de Plus in Haaksbergen.

De actievoerders hebben ook een band laten opdraven om het protest van livemuziek te voorzien. De anderhalvemeter afstand wordt niet nageleefd.

Het is niet de eerste protestactie van boeren deze week. Vrijdag blokkeerden ze de A1 bij Rijssen en Holten wat flinke files opleverde, maar ook elders in het land kwamen boeren in opstand.

De boeren kwamen donderdagavond voor het eerst in actie, toen er in de Tweede Kamer werd gedebatteerd over het aanpassen van veevoer om stikstof te verminderen. Sindsdien zijn ze elke dag met de trekkers op pad. Hun acties richten zich vooral op snelwegen en distributiecentra. De boeren protesteren bij distributiecentra tegen de lage prijzen van de supermarkten, waardoor ze zich uitgeknepen voelen.

Hun andere acties zijn gericht tegen het voorstel minder eiwit in veevoer te doen, omdat juist het eiwit extra stikstof in de mest veroorzaakt. Volgens de boeren komt daardoor de gezondheid van hun dieren in gevaar.

Volledig scherm Tientallen tractoren hebben zich verzameld in Groenlo. © News United / 112 Achterhoek - nieuws

Volledig scherm Ook in Haaksbergen kwamen de boeren samen. © News United | Dennis Bakker