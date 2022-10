Ruim jaar na verwoestende brand rijden waterstofbussen op zijn vroegst eind dit jaar in Achterhoek

DOETINCHEM - Bijna een jaar na het afbranden van de busloods van Arriva in Doetinchem, waarbij een gloednieuwe waterstofbus in vlammen opging, hoopt de vervoerder dat de schone bussen eind dit jaar hier eindelijk kunnen gaan rijden.

,,Een logisch moment zou zijn bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling, medio december”, zegt een woordvoerder van Arriva. ,,Maar dan moeten we wel eerst zeker weten op welke manier de bussen veilig kunnen gaan rijden.”



Die conclusie volgt uit het onderzoek naar de oorzaak van de brand van vorig jaar oktober, die is ontstaan in de waterstofbus. Dat onderzoek is klaar en de resultaten liggen er, Arriva is nu druk bezig met de analyse van die resultaten.

Die laten volgens de woordvoerder niet lang meer op zich wachten, maar wanneer precies die conclusies gedeeld kunnen worden is nog niet duidelijk.

Bussen in Polen gemaakt

Wel helder is dat Arriva nog steeds het streven heeft de waterstofbussen mee te laten rijden in de dienstregeling in de Achterhoek. De bussen zijn in Polen gemaakt, Arriva had er in totaal tien besteld. Daarvan zijn er dus nog negen over, na de brand in de loods aan de Industriestraat vorig jaar.

Destijds ging niet alleen de gloednieuwe waterstofbus volledig in vlammen op, ook een dieselbus die in de loods stond raakte zwaar beschadigd.

Saillant detail: de morgen voor de brand in de loods ontstond, 28 oktober vorig jaar, maakte Arriva bekend dat de waterstofbus in de Achterhoek was gearriveerd en vanaf december zou gaan rijden. Door de brand kon dat plan enkele uren later al de prullenbak in.

De waterstofbus van Arriva in Doetinchem in betere tijden.