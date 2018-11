Ruime meerderheid voor heffing op vastgoed in Doetinchem

112 Drietal Duitsers van weg gehaald in Winters­wijk na rijden onder invloed van wiet

16:09 WINTERSWIJK - Een drietal Duitse jongeren is zondag van de weg gehaald in Winterswijk, nadat ze onder invloed van wiet in de auto zaten. De bestuurder van de auto bleek na een bloedproef in overtreding, de twee andere inzittenden hadden bovendien geen identeitsbewijs bij zich.