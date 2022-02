Ruimte voor zo’n tien uuthuuskes in Meddo: ideale oplossing voor nog thuiswonende jongeren

De gemeente Winterswijk is bereid mee te werken aan een tiental uuthuuskes bij de woonkern in Meddo. Wethouder Inge klein Gunnewiek ziet dit als een ideale oplossing voor nog thuiswonende jongeren die moeite hebben woonruimte te vinden.



,,We weten dat er vooral in de kleine kernen vraag is naar jongerenhuisvesting. Daarom hebben we dit meteen met Meddo overlegd.”

Noodgedwongen thuis wonen

Uuthuuskes zijn relatief kleine huizen, ook wel tiny houses genoemd, die voor maximaal voor tien tot vijftien jaar op aangewezen locaties worden geplaatst. Voorzitter Jan te Kortschot van Meddo's Belang is blij met het plan.



,,Uit een enquête vorig jaar is gebleken dat veel jongeren nog noodgedwongen bij hun ouders thuis wonen, omdat er in de huidige woningmarkt geen huis voor hen te koop is. Dit zou een mooie oplossing zijn.”



Overigens ziet hij het niet alleen als oplossing voor jongeren. ,,Ook ouderen hebben in de enquête aangegeven wel graag kleiner te willen wonen, maar dan wel in Meddo. Dus wat mij betreft worden de uuthuuskes niet alleen bestemd voor jongeren, maar ook voor ouderen.”

Meerdere locaties in Meddo

Er zijn meerdere locaties in Meddo waar de tijdelijke huizen kunnen komen, aldus Te Kortschot. ,,We kunnen er op korte termijn mee aan de slag. Dan zouden we binnen een jaar die huisjes hier hebben staan.” Meddo's Belang gaat binnenkort met de Achterhoekse WoonCooporatie (AWC) het plan verder vorm geven.



In de Achterhoek loopt vooral gemeente Oude IJsselstreek voorop met een bouwplan voor 80 tot 100 uuthuuskes. Hier hebben zich al 148 belangstellenden voor gemeld. Voor de bouw van de tijdelijke woningen heeft de gemeente Oude IJsselstreek een budget vrijgemaakt van 10 miljoen euro.



Zo’n groot bedrag wil Winterswijk niet uittrekken voor het plan. De gemeente stelt alleen een bedrag van 6.667 euro beschikbaar. ,,Wij betalen alleen de proceskosten. De partijen moeten zelf op zoek naar een financieringsmodel", aldus Klein Gunnewiek.