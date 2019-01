Run op Achterhoekse vlag

The Voice of Hol­land-avon­tuur voor Cleo Vlogman ten einde: ‘Je raakte me niet’

18 januari Voor zangeres Cleo Vlogman (23) uit Vorden zit het avontuur bij The Voice of Holland erop. In The Knockouts mocht ze niet plaatsnemen op één van de drie felbegeerde stoelen, die recht gaven op een plek in de liveshow.