Rupsen bederven speelplezier in Winterswijk: ‘De kinderen moeten binnenblijven’

Bij basisschool De Vlier, een paar straten verderop, kunnen de kinderen ook niet meer spelen in de zandbak en op het klimrek. Ook daar zijn roodwitte linten omheen gespannen. Uit de vier eiken rond het plein zijn vrijdag weliswaar de nesten weggezogen, maar uit voorzorg mag er nog niet onder de bomen gespeeld worden. Daarom blijven de kinderen van de peuteropvang WSW in Winterswijk noodgedwongen binnen. ,,Heel erg vervelend’', zegt peuterleidster Annemieke Slagter. ,,De kinderen moeten met dit mooie weer binnenblijven, dat is zo jammer.”



De overlast op het plein van De Vlier begon al in mei. De nesten vielen uit de bomen en de kinderen gingen er mee spelen. Sommigen hebben twee weken last gehad van jeuk. ,,Ze weten nu wat het is, dus ze zullen het nu wel laten’', reageert leerkracht Daniëlle Stokkers. ,,We moeten er ook niet te dramatisch over doen. Het heeft wel iets educatiefs.’'