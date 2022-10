Russische bom werd Benjamin (27) uit Winterswijk fataal, ouders waren net te laat om hem nog in leven te zien

Bijna zeven maanden lang zijn ze dagelijks ongerust, Gabriel Galli en Mirjam Galli - van der Plas, de vader en moeder van Benjamin. Dag in dag uit vragen ze zich af: ‘Waar is hij nu, wat is hij aan het doen, loopt hij gevaar?’ Ze volgen al het nieuws over de oorlog op de voet. Is er weer ergens iets gebeurd, dan is het hopen dat Benjamin niet op die plek is. Hun zoon houdt ze wel op de hoogte, maar ze weten nooit écht waar hij is. ‘Dat mocht hij niet zeggen’.