Rust weergekeerd op Winterswijkse school na ophef over regenboogtrap: ‘Niemand heeft het er meer over’

WINTERSWIJK - De regenboogtrappen in het Gerrit Komrij College zijn niet langer onderwerp van discussie. Na de ophef in november over de trappen is de rust weergekeerd.

Dat zei rector Jeroen Sanders vrijdag in het Nieuwscafé van de Gelderlander in Winterswijk. ,,Niemand heeft het er meer over. We zijn als school goed in gesprek geweest met de ouders die dit hebben aangekaart. Zij waren erg geschrokken dat zij werden weggezet als homofoob, terwijl dat helemaal niet hun intentie was", vertelde Sanders aan gespreksleider Jan Bart Wilschut.

In november had een groep ouders geprotesteerd tegen de in regenboogkleuren geschilderde trappen in het GKC. Daarmee zou de neutraliteit van de school in het geding zijn. ,,Terwijl wij met die kleuren juist willen benadrukken dat iedereen mag zijn wie hij is", aldus Sanders. ,,We hebben dit waarschijnlijk niet goed uitgelegd aan de ouders. Dat hebben we alsnog gedaan en nu is de rust gelukkig weergekeerd.”

Hard maken voor SKB

Het Nieuwscafé in Den Angang was vrijdagmiddag goed bezocht. De pas herbenoemde burgemeester Joris Bengevoord kwam er zijn plannen voor de komende zes jaar uitleggen. Hij blijft zich inzetten om 'zijn’ mooie dorp nog beter op de kaart te zetten. Hij vindt vooral de samenwerking met de Duitse buurgemeentes van groot belang.

Ook blijft hij zich hard maken voor het behoud van het SKB-ziekenhuis. ,,We hebben nu te maken met een minister die vooral wil centraliseren en schaal vergroten. We moeten ons blijven inzetten voor het behoud van kleine ziekenhuizen, zoals het SKB,” aldus Bengevoord.

Wooow

De hoofdpersonen van het toekomstige cultuurcentrum Wooow aan het Weurden, kwamen uitleggen waarom ze zo graag bij elkaar gehuisvest willen worden. Gerben Grooten (Boogie Woogie), Marien Louwers (bibliotheek) n Mark van Dam (vrijwilligersorganisatie WUh) zeiden het bijzonder jammer te vinden dat er nu weer een nieuw onderzoek wordt gestart naar en goedkopere oplossing. ,,Er ligt een kant en klaar plan, dat zo uitgevoerd kan worden en waar iedereen het over eens is. Waarom dan nu weer uitstel?", verwoordde Grooten de gezamenlijke gevoelens.

Tom van Beek (Voor Winterswijk) reageerde vanuit het publiek met de opmerking dat ze nog eens willen nadenken voor er 20 miljoen euro wordt uitgegeven. Dat bedrag was nog niet eerder genoemd en bevreemdde Mark van Dam dan ook. Tot nu toe werd er over 8 miljoen euro gesproken voor het cultuurcentrum Wooow.

Zangeres Merel Geerdink verraste met haar optreden, waardoor Joris Bengevoord gaat overwegen haar eens te vragen voor het opluisteren van een raadsvergadering.

Columnist Domien Esselink nam de discussie over de herinrichting van de Markt op de hak. Hij vergeleek de situatie in Winterswijk met Groenlo, waar ook lang is gesproken over de afsluiting van de Markt. Uiteindelijk heeft de meest protesterende ondernemer daar een paar parkeerplaatsen voor zijn winkel behouden.

Het volgende Nieuwscafé is vrijdag 24 maart, om 17.30 in Den Angang.

