Rustige jaarwisseling in Berkelland: veel minder vuurwerk, geen gewonden

BORCULO - Veel minder vuurwerk en geen noemenswaardige incidenten. In Berkelland bleef het het rustig tijdens oud en nieuw. Voor zover bekend raakte niemand gewond door vuurwerk. „Daar was het uiteindelijk om te doen”, zegt burgemeester Joost van Oostrum.

Ondanks het landelijke vuurwerkverbod is er ‘toch wel redelijk wat vuurwerk afgestoken’, zegt de burgemeester, ook in Berkelland. „We kregen het niet helemaal stil, maar ik ben ook niet zo naïef om te denken dat dat zou gaan lukken.”

Illegaal vuurwerk

Volgens Van Oostrum ging flink wat illegaal vuurwerk de lucht in, net als in andere jaren. „Blijkbaar is er toch heel wat spul illegaal het land binnen gekomen. Plus het legale consumentenvuurwerk dat mensen thuis nog hadden liggen. ’s Nachts om twaalf uur ging het los, daar is niet tegenop te werken.”

Duidelijk rustiger

Toch werd tijdens deze jaarwisseling veel minder geknald dan in eerdere jaren, zegt de burgemeester. „Er was geen legale vuurwerkverkoop in Nederland en in Duitsland, dat was goed te merken. Het was duidelijk rustiger en het ging na middernacht veel minder lang door. Ook bij het carbidschieten overdag hoorde je veel minder knallen.”

Geen vuurwerkslachtoffers

Van Oostrum ging op oudejaarsdag samen met een gemeentelijk toezichthouder langs bij locaties waar met carbid werd geschoten. ’s Avonds was hij bij het dienstbegin op het Berkellandse politiebureau in Borculo. Ook voor de hulpdiensten was het een rustige nacht. „Er waren geen noemenswaardige incidenten. En ik heb geen rapportages over vuurwerkslachtoffers gezien. Het gewenste effect van het vuurwerkverbod is bereikt: het was veel rustiger in de ziekenhuizen.”