Rustige nieuwjaarsnacht in de Achterhoek

Waar het normaal een komen en gaan van vuurpijlen is, daar was nu niet meer te zien dan wat flauwe flitsen. Toch waren er nog wel enkele meldingen van kleine brandjes. In Doetinchem ontstond in de avond brand in een ondergrondse afvalcontainer aan de Beethovenlaan. De brandweer had de brand snel onder controle door veel water in de container te spuiten. In 's-Heerenberg stond een kleine bultje met afval in de brand, maar ook dit vuurtje kon snel geblust worden.