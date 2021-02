Rutger Harbers (22) schuift met z’n tractor vrijwillig de straten schoon in Eibergen

Column Jonah Falke Zoals andere mensen gaan vissen, ga ik graag en geregeld logeren

9 februari Precies een jaar geleden schreef ik u vanaf een hotelkamer in Sneek. Die week liep ik mee in een asielzoekerscentrum. Het liefst was ik in het centrum blijven slapen, maar voor logés ‘is nog geen plaats in het leven van de asielzoekers,’ zei een medewerker.