Rutgers voelt zich milieucrimineel en komt met oplossing voor opgestapelde gifvaten

,,Met een filtreermachine kan het PFAS uit het blusschuim worden gehaald”, zegt Rienko Rutgers. ,,Deze filtratielijn staat werkloos in een bedrijfspand aan het Zaagmolenpad. In januari heb ik de gemeente in een plan van aanpak voorgesteld de machine in te zetten. Een reactie heb ik nooit gehad. Tot mijn verbazing stelt de burgemeester nu een soortgelijke oplossing voor.”



Ruim 1.300 ibc-containers met daarin blusschuim staan opgestapeld op een bedrijventerrein aan de Voltastraat in Doetinchem. Rutgers Milieu filterde vanaf 2012 een bodemverbeteraar uit het blusschuim, maar de kosten bleken te hoog en de beoogde afzet viel in 2018 weg. In mei ging Rutgers failliet en sindsdien liggen de vaten op het bordje van de gemeente en de grondeigenaar Reinoud Arts.



Het bewuste plan van aanpak is 22 januari naar de gemeente Doetinchem gestuurd door Henk Grootjans, advocaat van Rutgers. Hierin wordt voorgesteld de vaten (het aantal van 850 wordt hier genoemd) te verplaatsen naar een vervuild terrein aan de Fabrieksstraat en daar te verwerken. Geschat wordt dat dat 250 dagen duurt en dat de kosten twee à drie ton bedragen. De PFAS (onafbreekbaar gif) die vrijkomt moet tijdelijk worden opgeslagen in 150 ibc’s omdat er in Nederland en Duitsland geen capaciteit is om het gif te verbranden.



