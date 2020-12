Ruud Gullit rijdt rond op Achterhoekse brommer in Amsterdam: ‘Hij was mijn jeugdheld’

,,Hij was mijn jeugdheld’’, zegt Niels Willems, bedenker van de Brekr. ,,Ik was 18 jaar toen Gullit met het Nederlands elftal het EK in 1988 won. En nu rijdt hij rond op onze brommer. Ik ben supertrots.’’



Volgens Willems was de oud-voetballer direct razendenthousiast toen hij de brommer zag staan. Maar waar komt iemand als Gullit de Achterhoekse elektrische brommer tegen? ,,Tot de lockdown stonden we op veel events en beurzen’’, vertelt Willems. Met de lockdown kwam daar een einde aan. ,,Toen moesten we een manier verzinnen waarbij mensen de brommer toch nog zouden tegenkomen.’’



De Doetinchemse ondernemers besloten een samenwerking aan te gaan met The Society Shop, een kledingketen met winkels in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem.

Quote We hebben het iconische EK-shirt uit 1988 als inspiratie gebruikt Niels Willems

Willems: ,,The Society Shop heeft winkels op prachtige locaties in de grote steden. In die winkels hebben we nu een Brekr staan. Zo komen mensen de brommer toch tegen. De commercieel directeur, Martin Groen, komt ook uit de Achterhoek.’’

Speciaal EK’88-design

Op die manier kwam ook Gullit de brommer ook tegen. ,,Hij heeft een samenwerking met The Society Shop, dus hij komt er vaker. Toen hij de Brekr zag, was hij direct enthousiast. We zijn meteen aan de slag gegaan voor hem.’’



Rijdt een van Nederlands grootste voetballers dan op een ‘standaard’ Brekr? Niet helemaal. Gullit heeft een exemplaar gekregen met een bijzonder design. Willems: ,,We hebben het iconische EK-shirt uit 1988 als inspiratie gebruikt. Het shirt waarin hij Europees kampioen werd.’’



Op de brommer pronken in het oranje twee grote achten. ,,De bedoeling was om het ontwerp niet te spectaculair te maken. Het moest geen kermisattractie worden’’, zegt Willems lachend. ,,Ruud vond het cijfer 88 geweldig. Hij zei direct dat we dat moesten doen. De oranje veren maken het af.’’

Volledig scherm De Brekr van Ruud Gullit heeft een bijzonder design. Geïnspireerd door het legendarische shirt waarin het Nederlands elftal in 1988 het EK won. © Brekr

Amsterdam

Dat niemand minder dan Ruud Gullit rondrijdt op de Achterhoekse brommer is ook geweldige marketing, erkent Doetinchemmer Willems. ,,Daarom hebben we deze Brekr aan hem gegeven. Wij zouden een reclameactie van dit kaliber nooit kunnen betalen als start-up. Ik denk dat hij ons ook een beetje gematst heeft, en wij hem op deze manier ook.’’



Willems heeft weinig te klagen over de bekendheid van zijn elektrische brommers. ,,We zijn in oktober 2018 begonnen met de ontwikkeling en hebben de eerste Brekr in september uitgeleverd. Dat was waanzinnig snel.’’



Hij merkt dat mensen erg enthousiast worden van zijn product. En niet alleen in de Achterhoek. ,,We hebben de meeste brommers verkocht in Amsterdam. Een elektrische brommer is een echt product voor in de stad en een goed alternatief voor de auto. Maar ook in de Achterhoek is er veel vraag naar.’’

Volledig scherm Ruud Gullit ontvangt zijn speciale Brekr in Amsterdam. In het midden Niels Willems, links Martin Groen van Society Shop. © Anko Stoffels

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.