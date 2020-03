Ruurlo krijgt er een tweede kasteel bij, een retrolandhuis met toren en paardenstallen

Kasteel Ruurlo is een begrip in heel Nederland. Sinds miljardair Hans Melchers er Museum More opende, trekt het kasteel toeristen uit binnen- en buitenland. Bovendien werden de opnames voor de bekende jeugdserie De Zevensprong in het kasteel opgenomen.



Vanaf komend jaar komt daar een kasteel bij. De familie Van Heeckeren, de oorspronkelijke eigenaar, laat een nieuw kasteel bouwen in Ruurlo. De Vordense architect Friso Woudstra ontwierp een nieuw 'slot'. Voor de bouwvak gaat de eerste schop de grond in.