Ruurloër Marcel Geverink fluit al 40 jaar bij het waterpolo: ‘Er moest een keer een oog worden opgedoken’

Vakantie­krap­te slaat extra hard toe in thuiszorg en zorgcentra: ‘Kunst om de roosters rond te krijgen’

2 augustus De personeelsbezetting in de ouderenzorg en thuiszorg is in de zomer altijd al een uitdaging, maar dit jaar is het extra lastig om de roosters rond te krijgen. Een hoger ziekteverzuim en quarantaines maken dat zorginstellingen alle zeilen moeten bijzetten. ,,Het is echt zoeken naar waar nog lucht zit”, zegt directeur Thuiszorg Martin Plant van Carinova in Deventer.