Ruurlose filmmaker rondt Opgepast! af

De jonge Ruurlose regisseur Jelle Kleinhesselink heeft zijn tweede korte speelfilm af. Op 3 april gaat Opgepast! in première in schouwburg Amphion te Doetinchem.

Dat er gevaren zitten aan het gebruik van drank en drugs, wist regisseur Jelle Kleinhesselink (20) uit Ruurlo wel. Maar toen een verpleegkundige uit zijn kennissenkring vertelde over het feit dat er wekelijks jongeren vanuit het uitgaansleven in het ziekenhuis belanden, schrok hij wel even. Hij koos het thema als uitgangspunt voor zijn tweede film, die 3 april in première gaat. Daarna moet de film op scholen vertoond worden, is het idee.

Maatschappelijk thema

Als regisseur en producer debuteerde Kleinhesselink in 2016 met de film Homo!? Boeit me geen flikker!. Nu heeft hij met Opgepast! opnieuw een maatschappelijke speelfilm gemaakt. ,,Het is geen film waarin we met een vingertje wijzen dat iets niet mag”, benadrukt hij. ,,Wij begrijpen dat jongeren willen experimenteren, maar we hopen wel dat de film ter inspiratie dient. Bijvoorbeeld waar het gaat om afspraken maken met ouders.”

Avond stappen

In Opgepast! staat een vriendengroep centraal. De tieners Eelke, Jacco, Puck en Michiel beleven een mooie avond uit. Na afloop komt Michiel niet thuis. De acteurs en actrices komen uit het hele land. De enige regionale hoofdrolspeler is de 15-jarige Anne Telders uit Ruurlo.