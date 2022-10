Ruurlose Gymnastiek Vereniging staat op springen: ‘Bang dat dit verkeerd afloopt’

Dorpshuis De Huve wordt verkocht: ‘Voor het maatschap­pe­lijk gebruik van het gebouw is dit een fantasti­sche oplossing’

EIBERGEN - Dorpshuis De Huve in Eibergen wordt verkocht. Interbeek Support heeft een intentieverklaring ondertekend om het dorpshuis per 1 juli 2023 over te nemen van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken. Vanaf 1 januari zal het bedrijf alvast vier ruimten in De Huve huren. De huidige huurders kunnen blijven.

