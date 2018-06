Ruurlose stoep krijgt historische fototegels

Video Deze dronebeel­den van de N18 schoot Rudy de afgelopen twee jaar

21 juni De nieuwe N18 is inmiddels vol in gebruik. De verbindingsweg tussen Twente en de Achterhoek is een megaproject geweest. Het bouwproces is de afgelopen jaren in beeld gebracht met behulp van drones. En van die bijzondere beelden is nu zelfs een heuse film gemaakt.