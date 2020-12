Ruurlose zwagers knallen 2020 uit, met carbid, melkbussen, fietstrappers, brommerbougies en schrikdraad

Halve kilo hennep en contant geld aangetrof­fen in woning Dinxperlo, bewoner aangehou­den

30 december DINXPERLO - Bij een inval in een woning in Dinxperlo heeft de politie dinsdag een halve kilo hennep en contant geld aangetroffen. De bewoner van het pand is aangehouden. De politie kwam het adres op het spoor na de vondst van hennepresten elders in het dorp.