Ruzie over groenstrook Gaanderen opnieuw voor rechter, oplossing lijkt in de maak

Gerrie leeft voort in de geitjes die ze redde in het hertenkamp in Neede

14 januari NEEDE – Samen brachten Jan en Gerrie Geesink afgelopen voorjaar het verstoten geitje Truus groot in het hertenkamp in Neede. Vijf jaar geleden ontfermden ze zich ook al over geit Gait. Tot groot verdriet van Jan overleed Gerrie in november vrij onverwacht. Ze had nog een laatste wens: ‘bij de geitjes zijn’.