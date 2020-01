Saar als maatje aan huis, om mantelzorgers te ontlasten

COLUMN Ro­bot-zorg­dier misschien wel zo veilig, om nóg een verlies te voorkomen

11:14 Regelmatig kom ik bij instituten én instellingen robotdieren tegen. Die worden ingezet bij dementerende ouderen. Ze moeten geluksgevoel en troost bieden aan wie zich eenzaam of geïsoleerd voelt. Met thuis een kat en inmiddels ook een hond, vroegen we ons weleens af: waarom geen écht zorgdier? Naar beide - levende dieren en robotdieren - is in de zorg onderzoek gedaan. Robotdieren hoef je nauwelijks te verzorgen: aan de lader of nieuwe batterijen erin en klaar. En een robot bijt niet en vertoont geen ‘onvoorspelbaar gedrag’, is de wetenschappelijke uitleg.