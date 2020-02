Salehem trekt eigen plan met historisch tijdschrift over Zelhem

Um Zellem komt eens per kwartaal uit. De eerste uitgave van het 36 pagina’s tellende tijdschrift in kleur, op ‘glossy’ papier, is vanaf deze week te koop bij Smedekinck (Pluimersdijk 5) en The Read Shop aan de Magnoliaweg in Zelhem, voor 5 euro. De ongeveer 750 leden van Salehem krijgen het blad automatisch gratis in de bus. Het eerste exemplaar is vrijdag overhandigd aan burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst.



Dat Salehem nu een eigen blad heeft, betekent niet dat er in Kronyck helemaal niets meer wordt gepubliceerd over Zelhem, zegt redactiecoördinator Gerry Arendsen-Tieben. ,,Wij hebben veel lezers uit die omgeving en die blijven we bedienen met artikelen over Zelhem.”



Ook het uitwisselen van kopij onderling tussen Um Zellem en Kronyck is mogelijk, zegt zowel Arendsen-Tieben als Klein Lebbink. ,,Als wij een artikel hebben dat interessant is voor Kronyck, staan wij er zeker voor open dat te delen. En als zij iets interessants hebben over Zelhem, nemen we dat ook graag over. Want de lezers goed bedienen gaat het uiteindelijk om.”