Sallo's verhaal opnieuw in druk voor leerlingen

AALTEN - De leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Aalten, Dinxperlo, Bredevoort en de buurtschappen krijgen het boek ‘Sallo’s ontsnapping’. Het verhaal van Aaltenaar Sallo van Gelder, die als zesjarig joods jongetje op bijzondere wijze aan het transport naar een vernietigingskamp ontsnapt, verschijnt binnenkort in een tweede druk.

De herdruk van het dit voorjaar verschenen boek moet nog wel worden ondersteund door een subsidie van de gemeente Aalten en provincie Gelderland. Er is geld beschikbaar voor activiteiten rond de 75-jarige herdenking van de bevrijding in 2020. De gemeente Aalten neemt in november een besluit over de financiële ondersteuning van alle aanvragen.

Schrijver Henk Vis uit Winterswijk weet dat de herdruk van ‘Sallo’s ontsnapping’ al gemeld is aan de directeuren van alle basisscholen in de gemeente. Via hen komt het boek terecht bij de bijna 600 Aaltense schoolkinderen.

Volledig scherm De tweede druk van 'Sallo's ontsnapping' wordt aangeboden aan leerlingen van groep 7 en 8. © dG

Moed om nee te zeggen

Oud-onderwijzer Vis heeft het boek over Sallo van Gelder geschreven met de leerlingen in zijn achterhoofd. ,,Dat is ook de groep die ik zelf les heb gegeven en die ik altijd rondleid in de synagoge. Het is een verhaal over iemand uit Aalten, een jongen die toevallig joods is, uit een Aaltens gezin, die geholpen wordt door mensen die de moed hadden om hem in bescherming te nemen. Mensen die de moed hadden om niet alleen nee te zeggen, maar ook iets te doen, door zonder poespas actie te ondernemen.”

Opdrachten in de klas

Het is de bedoeling dat de leerlingen het boek lezen voor de 75-jarige herdenking van de bevrijding op 30 maart 2020. Er wordt ook nog gewerkt aan opdrachten die de leerling in de klas kunnen uitvoeren. Henk Vis: ,,Met dit boek wordt aangehaakt op alles wat er in Aalten al is, zoals de leskisten die met het nationaal Onderduikmuseum Markt 12 zijn gemaakt.”