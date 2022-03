Samah Diab uit Syrië leert naast werken in de thuiszorg óók plat praten: ‘Luuster’n en naor huus gaon’

De zeven statushouders komen uit Syrië, Iran en Eritrea. Diab komt uit Syrië en is van huis uit docente biologie. Maar met haar diploma kan ze in Nederland dat beroep niet uitoefenen. Iets dat ze wel graag wil en daarom is Diab om te beginnen haar Nederlands aan het bijspijkeren. Dat doet ze onder andere door de zorgopleiding die ze volgt, aanvankelijk alleen op school maar sinds februari ook in de praktijk, vaak bij ouderen thuis.



,,Dit is voor mij een manier om weer hogerop te komen en zelfstandig te werken”, zegt Diab, die vijf jaar geleden met een zus en twee broers naar Nederland kwam. Haar moeder en een andere zus waren daarvoor al gevlucht voor het oorlogsgeweld in Syrië en hadden kwartier gemaakt in Doetinchem. Het zestal woont samen in één woning.