Samen aan tafel met Jimmy’s in Neede

Vorige week is in Borculo een Jimmy's-locatie geopend; in Neede hopen de jongerenwerkers Nicole van Vonno en Veronica Kasteel binnenkort een aparte plek in gebruik te nemen. In Neede wordt onder meer samengewerkt met MaxX Onderwijs; vanuit MaxX waren onder meer 4 leerlingen die op de praktijkschool de horecaopleiding doen, betrokken bij de bijzondere kerstmaaltijd.