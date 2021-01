Samen een nummer van Ed Sheeran spelen in Mega Online Jeugdorkest

Het idee is van slagwerkdocent Gilbert Wientjes (37) uit Doetinchem en Veldhoekse Mirjam van der Burg (56), die dwarsfluit, blokfluit en algemene muzikale vorming doceert. ,,Samen muziek maken is het mooiste wat er is. Of je nou beginnend of gevorderd bent. Door de coronacrisis ligt alles stil, er zijn geen gezamenlijke repetities of uitvoeringen. Dan is dit een alternatief.”