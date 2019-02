Samen folkloristisch dansen op Berkellandmiddag

Hele Liemers en halve Achterhoek waren verzwolgen als de IJsselli­nie in werking was gesteld. En niemand die het wist

10 februari WEHL - Als de IJssellinie, het verdedigingswerk uit de Koude Oorlog, ooit in werking was gesteld, waren grote delen van de Liemers en de Achterhoek onder water gelopen. Jacques Duivenvoorden van de Stichting IJssellinie geeft er maandag in Wehl een lezing over.