Samen op sportpark Jaspers is toch te duur

Sportcentrum De Tuunte heeft de klanten dit weekend laten weten dat er is gekozen voor een splitsing van de sportvoorzieningen. Anytime Fitness is een fitnessclub die 24 uur per dag geopend is. Deze fitnessclub komt in een winkelpand aan de Roelvinkstraat en gaat op 1 april volgend jaar open. De milonclub met een eigen circuit aan fitnessapparaten heet voortaan Getfit35 en wordt eind november geopend in een pand aan de Wheme, eveneens in het centrum van Winterswijk.