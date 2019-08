Samen op vakantie zit er niet in voor paardenfamilie Hermelink uit Neede

Terwijl vakantie vierend Nederland langzaam maar zeker terugkeert van zonnige oorden of andersoortige bestemmingen, is het werk bij Pensionstal Hermelink gewoon doorgegaan. Anton en Marjolein begonnen het familiebedrijf in 2008 nadat ze de varkenshouderij aan de Kempersdijk sloten. Samen met hun zonen Wouter (26) en Luuk (24) bouwden ze de accommodatie uit tot 25 stallen en een overdekte rijbak. ,,We zijn ooit in het klein met een paar stallen naast de varkenshouderij begonnen”, vertelt Marjolein, die fulltime op het bedrijf aanwezig is. ,,Steeds is er een stukje bijgekomen tot het in 2008 een officieel bedrijf werd. Iedereen van het gezin werkt mee. Dat gaat eigenlijk allemaal vanzelf.”