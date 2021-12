‘Samen tegen corona’ staat steeds meer onder druk in regio

Dat staat in schril contrast met de uitbraak van de pandemie in maart 2020, toen liefst 64 procent van de inwoners een gevoel van meer saamhorigheid ervaarde. Dit jaar was er al sprake van een afname, van ruim 30 procent in januari tot net onder de 20 procent in mei. Recent dus nog maar 10 procent, zo blijkt uit de coronapeiling die de GGD Noord- en Oost-Gelderland begin november hield. Het gevoel van saamhorigheid neemt af naarmate het opleidingsniveau toeneemt.